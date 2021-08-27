У МОЗ поставили під сумнів початок навчального року з 1 вересня: вчителі погано прищеплюються

Українських освітян продовжують переконувати вакцинуватися, щоб школи могли розпочати новий навчальний рік безпечно. У приклад в Міністерстві охорони здоровя ставлять європейські країни, де рівень вакцинації не порівнянно високий. Так, в Італії та США близько 90% працівників сфери освіти отримали щеплення від COVID-19, у Польщі та Франції таких педагогів понад 80%, а у Греції — майже 75%.

Інфографіка від МОЗ

В Україні ж у разі виходу області з зеленого рівня епідемічної безпеки в ній будуть відкритими для відвідування лише ті заклади освіти, в яких щонайменше 80% персоналу будуть повністю вакциновані.

Проте нині процент щеплених освітян ще дуже замалий, заявляють у МОЗ.

Дізнатися, як записати ваш колектив на щеплення, можна за посиланням. Також імунізацію можна пройти в найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.

Нагадаємо, раніше медики попередили про загрозу спалаху коронавірусу серед дітей, які все ж розпочнуть навчальний рік у звичному режимі.

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