30 серпня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість педіатр Ганна Горбань
— Через пандемію стався збій у графіку шкільних занять, та й взагалі всього шкільного життя, тому так важливо, щоб батьки розуміли, для чого дитині потрібен режим, — каже відомий столичний педіатр, керівник мережі дитячих клінік Ганна Горбань.
— Чому важливий режим?
— До сну і неспання прив'язане вироблення в організмі гормонів, саме уві сні людина запасається енергією. І якщо дитина пізно лягає, то вранці її важко підняти. Снідати вона не хоче. На перших уроках (а це зазвичай математика, мови, у старшокласників — фізика, хімія) діти досипають. І пік активності мозку у них настає не о 8:30, коли треба засвоювати нову інформацію,
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— О котрій годині школярам треба лягати спати?
— Точний час не назву. Орієнтири такі: дитина повинна добре виспатися, прокинутися самостійно, а не за дзвінком будильника, бути в гарному настрої. Важливо, щоб школяр з апетитом поснідав і на уроці не думав про те, як дожити до перерви і з'їсти булочку. Наш біологічний годинник працює так: якщо ми нормально снідаємо, то менше з'їдаємо протягом дня. Це захищає від переїдання і набору зайвої ваги.
— Чи треба вранці вмовляти школяра поїсти?
— Ніякого харчового насильства! «Прокинеться» гормональна система, а з нею і апетит. Найскладніше в житті — це, незалежно від віку, регулярно виконувати правильні дії. Почніть зі сну, і ви побачите, як все зміниться. Навіть імунітет буде працювати краще.
— І дитина буде менше хворіти?
— Так. Але додайте до цього фізичну активність, загартовування і… регулярні зустрічі з респіраторними вірусами: завдяки їм поступово формується нормальна імунна відповідь.
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Чому дітям небезпечно не хворіти ГРВІ? Чи потрібно давати дитині вітамін D? Як формується тривалий імунітет?
На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 30 серпня, з 17:00 до 18:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість педіатр Ганна Владиславівна Горбань.
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Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]
Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 9 вересня
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