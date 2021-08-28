26.84 / 27.04 31.43 / 31.82
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Магнітні бурі у вересні: коли чекати удару

11:24 28 серпня 2021
Магнітні бурі у вересні: коли чекати удару

Після багатого на магнітні бурі серпня перший осінній місяць здасться спокійним. Як прогнозує Лабораторія рентгенівської астрономії сонця ФІАН, 2−3 вересня очікується підвищена магнітна активність, а п'ятниця, 3 вересня, буде непростим днем для метеозалежних.

Наступні піки сонячної активності прийдуться на 11−12 вересня, але рівня магнітної бурі вони не досягнуть.

Нагадаємо, в дні підвищеної геомагнітної активності медики рекомендують знизити фізичну активність, більше бувати на свіжому повітрі, а також виключити з меню жирну і дуже солону їжу, алкоголь і кофеїн.

Для зміцнення нервової системи варто приймати настоянку піона, пустирника, валеріани.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

олег винник

Улюбленець вовчиць Винник потрапив під шквал критики: що сталось

Весілля

Популярні українські актори Дмитро Сова і Даша Легейда зіграли весілля у Києві

сватання

Збирання калини та початок сватання: яких традицій дотримувалися в Україні на свято наприкінці літа

ікона Успіння Богородиці

Успіння Богородиці: що потрібно зробити у свято та як молитися до Пречистої

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.