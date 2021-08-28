Магнітні бурі у вересні: коли чекати удару

Після багатого на магнітні бурі серпня перший осінній місяць здасться спокійним. Як прогнозує Лабораторія рентгенівської астрономії сонця ФІАН, 2−3 вересня очікується підвищена магнітна активність, а п'ятниця, 3 вересня, буде непростим днем для метеозалежних.

Наступні піки сонячної активності прийдуться на 11−12 вересня, але рівня магнітної бурі вони не досягнуть.

Нагадаємо, в дні підвищеної геомагнітної активності медики рекомендують знизити фізичну активність, більше бувати на свіжому повітрі, а також виключити з меню жирну і дуже солону їжу, алкоголь і кофеїн.

Для зміцнення нервової системи варто приймати настоянку піона, пустирника, валеріани.

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