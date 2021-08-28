У МОЗ оцінили можливість застосування «каральних заходів» для противників вакцинації

В Україні не будуть застосовувати каральні заходи до тих людей, хто відмовився вакцинуватися від коронавірусу. Головне — щоб кожен українець мав доступ до щеплення. Про це в інтерв'ю ВВС заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Спочатку треба всіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишилися одні противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі заходи. Проте, я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи», — заявив Кузін.

Тим часом, за словами Кузіна, може бути впроваджений принцип, який діє в багатьох європейських країнах, — вакцинуйся або тестуйся.

Тобто невакциновані громадяни можуть регулярно здавати ПЛР-тести, а результат приносити роботодавцю або в установи, де їх вимагають.

Крім того, Кузін додав, що вимога носити медичні маски залишиться на досить тривалий період. Захисні засоби рекомендуються навіть для людей, вакцинованих від коронавірусу.

«Маски залишатимуться ще досить довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії в світі», — сказав головний санлікар.

Нагадаємо, в Міносвіти заявили, щоб новий навчальний рік почався в Україні у звичайному режимі, близько 80 відсотків співробітників шкіл повинні бути вакциновані проти коронавірусу.

Разом з тим, від працівників дитсадків не будуть вимагати обов'язкового щеплення проти COVID-19, але керівництво садочків має провести інформкампанію й розповісти про важливість вакцинації.

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