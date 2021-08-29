Темпи вакцинації в Україні падають: за добу зроблено у два рази менше щеплень, ніж у попередні дні

В Україні, попри очікуваний сплеск заражень на коронавірус, різко знизилися темпи вакцинації. Так, 28 серпня щеплення від COVID-19 отримали 87567 осіб, що вдвічі менше, ніж добою раніше.

За інформацією МОЗ, одну дозу отримали 29 772 особи, повністю імунізовані — 57795 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 295 407 людей.

Тим часом, за добу 28 серпня в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

Всього з початку пандемії в Україні підтверджено 2 284 191 випадок коронавірусної інфекції.

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