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Здоров'я та медицина

Готуємося до нового навчального року: в МОЗ пояснили, кому зі школярів потрібно обов'язково пройти медогляд

15:44 29 серпня 2021
Медогляд

Наприкінці літніх канікул батьки починають активну підготовку дітей до нового навчального року. Окрім того, що дитина має бути забезпечена всім необхідним для продуктивного навчання, деяким школярам необхідно пройти медичний огляд, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Відповідно до законодавства неповнолітні мають проходити їх раз на рік. Схема оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів і форми довідок, які необхідно надавати, вступаючи до школи, затверджені наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 року. Перед вступом до 1 класу дитина повинна пройти комплексний медичний огляд, у т.ч. і у вузьких спеціалістів», — повідомили у відомстві.

Так, діти мають пройти комплексний медичний огляд лише перед вступом до 1 класу. Решта учнів можуть проходити обов’язковий медичний профілактичний огляд незалежно від дати початку навчального року.

Для того, щоби перед першим вересня не утворювалися скупчення людей біля кабінетів лікарів, МОЗ рекомендує проходити медогляд наприкінці серпня лише майбутнім «першачкам». Іншим школярам варто здійснювати такі огляди тоді, коли зручно, але обов’язково 1 раз на рік.

Як писали «ФАКТИ», українських освітян продовжують переконувати вакцинуватися, щоб школи могли розпочати новий навчальний рік безпечно. У приклад в Міністерстві охорони здоровя ставлять європейські країни, де рівень вакцинації не порівнянно високий.

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