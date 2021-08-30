«Висока» температура у дитини: Комаровський розповів, коли потрібно давати жарознижуюче

Відомий педіатр Євген Комаровський, який раніше розповів про те, як уберегти дитину від інфікування агресивним штамом коронавірусу «Дельта», дав поради батькам малюків з приводу прийому дітьми жарознижуючих ліків.

За його словами, чіткої відповіді на питання, при якій температурі потрібно давати такі препарати, немає — з дітьми все набагато складніше, ніж з дорослими. «Якщо у дитини 39 ° С, але вона посміхається, п'є, а у приміщенні не спекотно і нормальна вологість, так ніякої потреби у ліках немає. Але якщо при 37,5 ° С малюк млявий, не п'є, а у кімнаті сухо та спекотно — жарознижуючі потрібні терміново, оскільки в описаних умовах підвищена температура дуже небезпечна», — пише педіатр в Instagram.

Показаннями до застосування жарознижуючих засобів він називає наступні: ⠀

погана переносимість температури — число значення не має, дитині реально погано; ⠀

пов'язана з підвищенням температури тіла неадекватна поведінка дитини або його родичів;

ознаки дихальної недостатності (задишка, утруднене дихання);

наявність патологічних втрат рідини — блювота, пронос, сухе та тепле повітря;

неможливість поповнювати патологічні втрати рідини (відмова від пиття);

наявність супутніх хвороб нервової системи;

дитину оглянув лікар і сказав, що треба.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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