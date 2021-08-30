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Здоров'я та медицина

«Висока» температура у дитини: Комаровський розповів, коли потрібно давати жарознижуюче

10:00 30 серпня 2021
Висока температура у дитини

Відомий педіатр Євген Комаровський, який раніше розповів про те, як уберегти дитину від інфікування агресивним штамом коронавірусу «Дельта», дав поради батькам малюків з приводу прийому дітьми жарознижуючих ліків.

За його словами, чіткої відповіді на питання, при якій температурі потрібно давати такі препарати, немає — з дітьми все набагато складніше, ніж з дорослими. «Якщо у дитини 39 ° С, але вона посміхається, п'є, а у приміщенні не спекотно і нормальна вологість, так ніякої потреби у ліках немає. Але якщо при 37,5 ° С малюк млявий, не п'є, а у кімнаті сухо та спекотно — жарознижуючі потрібні терміново, оскільки в описаних умовах підвищена температура дуже небезпечна», — пише педіатр в Instagram.

Показаннями до застосування жарознижуючих засобів він називає наступні: ⠀

  • погана переносимість температури — число значення не має, дитині реально погано; ⠀
  • пов'язана з підвищенням температури тіла неадекватна поведінка дитини або його родичів;
  • ознаки дихальної недостатності (задишка, утруднене дихання);
  • наявність патологічних втрат рідини — блювота, пронос, сухе та тепле повітря;
  • неможливість поповнювати патологічні втрати рідини (відмова від пиття);
  • наявність супутніх хвороб нервової системи;
  • дитину оглянув лікар і сказав, що треба.

Ексклюзивний матеріал «Які щеплення потрібні дітям і що робити при інфекції: відповідає педіатр» з порадами лікаря-педіатра вищої категорії, асистентки кафедри педіатрії Київського медичного університету Наталії Гуркіної читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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