Медогляд для першокласників: які довідки потрібно принести в школу
Перед початком навчального року першокласники повинні пройти медичний огляд. У МОЗ пояснили, які довідки потрібні в школі.
Перед першим класом дитина повинна пройти комплексний медичний огляд, а також відвідати вузьких фахівців.
Після обстеження установа охорони здоров'я видає довідки двох форм, які надаються медичному працівнику школи:
- № 086−1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду».
- № 063/о «Карта профілактичних щеплень».
Профілактичний медичний огляд у сімейного лікаря дозволяє також проконсультуватися з профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, здорового та раціонального харчування дитини, її фізичного навантаження.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України, виступило з заявою з приводу дати початку навчального року.
Фото: https://ua.depositphotos.com36
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