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Здоров'я та медицина

Медогляд для першокласників: які довідки потрібно принести в школу

12:47 30 серпня 2021
Огляд

Перед початком навчального року першокласники повинні пройти медичний огляд. У МОЗ пояснили, які довідки потрібні в школі.

Перед першим класом дитина повинна пройти комплексний медичний огляд, а також відвідати вузьких фахівців.

Після обстеження установа охорони здоров'я видає довідки двох форм, які надаються медичному працівнику школи:

  • № 086−1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду».
  • № 063/о «Карта профілактичних щеплень».

Профілактичний медичний огляд у сімейного лікаря дозволяє також проконсультуватися з профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, здорового та раціонального харчування дитини, її фізичного навантаження.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України, виступило з заявою з приводу дати початку навчального року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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