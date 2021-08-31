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Здоров'я та медицина

МОЗ відклав перехід на е-лікарняні: названа нова дата їх введення

14:25 31 серпня 2021
Лікарняний

Повний перехід на електронні лікарняні в Україні, який був запланований на перше вересня, не відбудеться. МОЗ повідомляє що підготував наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних, про це информує «Суспільне».

Орієнтовний новий термін переходу на електронні лікарняні — 1 жовтня. Причини перенесення в МОЗ пообіцяли прокоментувати пізніше. За попередньою інформацією, поки не всі лікарі освоїли нову систему.

«Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу — зараз готується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня», — заявив прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ.

Нагадаємо, запрацював єдиний Електронний реєстр листків непрацездатності.

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