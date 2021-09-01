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Здоров'я та медицина

Знову різке зростання: в Україні зафіксували 2075 нових випадків коронавірусу

9:43 1 вересеня 2021
Тест

За вівторок, 31 серпня, в Україні зафіксовано 2075 нових випадків COVID-19 — кількість захворілих протягом доби зростає. Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За останню добу померло 44, госпіталізовано 874, одужали 925 чоловік. Різними методами протестовані понад 60 тисяч українців.

Найбільше підтверджених випадків зафіксовано в Києві (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

За добу вакциновано проти COVID-19 понад 157 тисяч осіб, з них понад 100 тисяч вже повністю імунізовані, іншим зроблене перше щеплення.

Нагадаємо, медики заявили, що сплеск заражень коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні можливий приблизно в жовтні-листопаді цього року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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