Сильна магнітна буря 3 вересня: як захистити себе метеозалежним

У вересні метеочутливим людям доведеться пережити кілька важких днів через магнітні бурі. Найближча підвищена магнітна активність очікується в першій половині дня 2 вересня. Це буде магнітна буря першого рівня G1, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Період підвищеної сонячної активності може захопити початок доби 3 вересня. У метеочутливих людей можуть спостерігатись порушення сну, головний біль, перепади тиску.

Ранок 2 вересня буде нелегким для метеочутливих людей

Людям, які знають про свою метеочутливість, краще в дні магнітних бур усунути фактори, що посилюють нездужання. Необхідно пити достатньо води, уникати нервового перенапруження. Можливо, буде доцільно зробити паузу і відмовитися від походу в спортзал і від важкої фізичної роботи.

У період збудження магнітосфери слід:

Уникати пізнього засинання і ранніх підйомів уранці;

Більше часу проводити на свіжому повітрі, при цьому важливо не сидіти, а рухатися і глибоко дихати;

Обмежити їжу і напої, що підвищують кров'яний тиск (кава, міцний чай, страви з підвищеним вмістом солі);

Відстежувати показники артеріального тиску і серцебиття, звернутися до лікаря, помітивши суттєві відхилення від норми.

Важливо пам'ятати, що іноді симптоми, які в побуті прийнято списувати на вплив магнітних бур, можуть вказувати на хронічні захворювання внутрішніх органів, серцево-судинної системи. Тому якщо нездужання триває більше доби, варто звернутися за медичною допомогою.

До кінця вересня очікується ще кілька днів, коли магнітосфера буде збудженою.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі прогнозують, що в найближчі дні не очікується перепадів температури і різких змін погоди, які теж часом впливають на стан метеочутливих людей.

Фото pixabay.com

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