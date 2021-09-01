26.89 / 27.08 31.62 / 31.97
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Сильна магнітна буря 3 вересня: як захистити себе метеозалежним

22:58 1 вересня 2021
мігрень магнітна буря

У вересні метеочутливим людям доведеться пережити кілька важких днів через магнітні бурі. Найближча підвищена магнітна активність очікується в першій половині дня 2 вересня. Це буде магнітна буря першого рівня G1, повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Період підвищеної сонячної активності може захопити початок доби 3 вересня. У метеочутливих людей можуть спостерігатись порушення сну, головний біль, перепади тиску.

магнитная буря
Ранок 2 вересня буде нелегким для метеочутливих людей

Людям, які знають про свою метеочутливість, краще в дні магнітних бур усунути фактори, що посилюють нездужання. Необхідно пити достатньо води, уникати нервового перенапруження. Можливо, буде доцільно зробити паузу і відмовитися від походу в спортзал і від важкої фізичної роботи.

У період збудження магнітосфери слід:

  • Уникати пізнього засинання і ранніх підйомів уранці;
  • Більше часу проводити на свіжому повітрі, при цьому важливо не сидіти, а рухатися і глибоко дихати;
  • Обмежити їжу і напої, що підвищують кров'яний тиск (кава, міцний чай, страви з підвищеним вмістом солі);
  • Відстежувати показники артеріального тиску і серцебиття, звернутися до лікаря, помітивши суттєві відхилення від норми.

Важливо пам'ятати, що іноді симптоми, які в побуті прийнято списувати на вплив магнітних бур, можуть вказувати на хронічні захворювання внутрішніх органів, серцево-судинної системи. Тому якщо нездужання триває більше доби, варто звернутися за медичною допомогою.

До кінця вересня очікується ще кілька днів, коли магнітосфера буде збудженою.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі прогнозують, що в найближчі дні не очікується перепадів температури і різких змін погоди, які теж часом впливають на стан метеочутливих людей.

Фото pixabay.com

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марія Голубкіна

«Немає ніякого сорому!»: Дочка Андрія Миронова різко висловилася про Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Алла Пугачова

«Вилізло своє волосся»: Алла Пугачова здивувала «чесним» знімком без фотошопу

гроші

Прийом заяв на отримання субсидій закінчується у вересні: деталі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.