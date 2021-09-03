6 вересня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість судинний хірург Михайло Артеменко

Прийнято вважати, що варикозна хвороба — доля дорослих людей. Але виявляється, вени страждають і у підлітків.

— Іноді діагноз варикозна хвороба ставлять навіть 11-річній дитині, — розповідає судинний хірург вищої категорії, завідувач відділенням доопераційної діагностики та відновлювального лікування Національного інституту хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України кандидат медичних наук Михайло Артеменко. — З віком ситуація погіршується. Якщо в молодості людину крім зовнішнього вигляду часто майже нічого не турбує, то в 60−70 років висока ймовірність небезпечних трофічних порушень.

— Хвороба часто починається з того, що на ногах з'являються розширені капіляри. Чи можна їх позбутися за допомогою мазей або примочок?

— Позбутися будь-якої вени — маленької або великої, втираючи щось у шкіру, неможливо. Креми, мазі допомагають зняти біль, втому ніг, можливо, злегка зменшити набряклість, але зовнішній вигляд залишиться колишнім. Потрібна допомога фахівця. Він видалить тоненькі вени, «зірочки» шкірним лазером або методом склеротерапії, ввівши у просвіт судини клеючу речовину.

Але венозна сіточка — це косметична проблема. А ось якщо у пацієнта серйозно уражені вени, виникають трофічні виразки, є плаваючий тромб, який не тільки погіршує стан, а й загрожує життю, однозначно рекомендуємо операцію.

— Яке обстеження призначаєте перед втручанням?

— Вважаю, що флеболог зобов'язаний самостійно зробити УЗД вен (кольорове дуплексне доплерівське). Пацієнт, якому потрібна операція, здає загальні аналізи крові та сечі, робить інші дослідження, зокрема коагулограмму, яка визначає згортання крові.

Чому виникає варикоз? Чи допоможе загальмувати ураження вен гімнастика і компресійний трикотаж? Кому потрібна операція і як її виконують? На ці та інші запитання наших читачів 6 вересня, з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість судинний хірург, флеболог кандидат медичних наук Михайло Олегович Артеменко. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 16 вересня

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