Фармацевтична компанія «Дарниця» представила серію препаратів для боротьби з болем і запаленням у дорослих і дітей.

Про це повідомила прес-служба компанії. Згідно з даними Міжнародної асоціації дослідження болю (International Association for the Study of Pain — IASP), біль є однією з найпоширеніших причин звернень пацієнтів до лікарів.

При відсутності належного лікування біль здатна значно погіршити якість життя не тільки самого пацієнта, але і його сім'ї, а також викликати негативні наслідки для суспільства в цілому. Тяжкість болю у багатьох випадках може посилюватися за рахунок супутніх станів, таких як депресія і тривога. Біль знижує продуктивність і може стати причиною соціальної ізоляції та тривалої втрати працездатності.

«Дарфен» — це ефективні лікарські засоби для полегшення болю та поліпшення якості життя пацієнтів. Широка лінійка бренду і асортимент лікарських форм дозволяють підібрати оптимальне рішення для лікування пацієнтів різного віку і з різним показаннями", — зазначив генеральний директор фармацевтичної компанії «Дарниця» Андрій Обрізан.

Зараз під брендом Дарфен представлені чотири препарати: місцевий анальгетик Дарфен Гель та пероральні форми у вигляді гелю, таблеток та суспензії — Дарфен Лонг, Дарфен Кідс і Дарфен Кідс Форте.

Нагадаємо, що протягом 6 місяців поточного року фармацевтична компанія «Дарниця» вивела на ринок 12 нових брендів лікарських засобів для терапії захворювань нервової і серцево-судинної систем та управління болем. Зараз портфоліо компанії налічує 210 брендів лікзасобів, і до кінця 2021 року його планується доповнити 25-ма новими препаратами.

Продукція «Дарниці» експортується у 15 країн світу. Компанія заснована у 1930 році, з 1998 року є лідером України за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам і пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності. Бенефіціари — сім'я Загорій.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter