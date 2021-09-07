Гуляють мало, а довідки про вакцинацію куплені: доктор Комаровський попередив батьків, коли потрібно терміново міняти дитсадок

Відомий педіатр Євген Комаровський, який розповів, як уберегти дітей від зараження коронавірусом «Дельта», детально зупинився на необхідності відвідування дитиною дитячого садка, а також того, який садок вважається ідеальним для малюка. У своєму Instagram медик докладно відповів на запитання читачки, чи варто віддавати дитину молодше двох років в ясла.

Педіатр вважає, що «в адекватному дитячому садку для дитини суцільні плюси практично в будь-якому віці».

Але, за його словами, в Україні дитячі сади з акцентом насамперед на дитяче здоров'я — це величезна рідкість. Та й у більшості батьків на такі сади немає запиту.

Комаровський нагадав, що мета створення дитячих садів — щоб батьки могли виконувати свої соціальні функції й жити повноцінним життям.

Для цього повинні бути створені умови, щоб дитина вже після 6 місяців могла якийсь час проводити у дитячому садку під наглядом правильно навчених та високооплачуваних співробітників. Але це, за словами Комаровського, ідеальна теорія.

⠀

В реальності все відбувається зовсім не так.

Якщо у дитячому садку в ігровій кімнаті та в спальні жарко, дітей виводять гуляти на вулицю раз на день на 1 годину, то такий садочок повинен викликати масу запитань у батьків.

А якщо до всього іншого, в цьому саду половина дітей, а часто і співробітників, ходять з купленими довідками про щеплення, то в такий садочок віддавати дитину не потрібно. Така соціалізація піде їй тільки на шкоду.

Але віддають, пише медик, оскільки ніякої альтернативи, як правило, немає.

Раніше Комаровський висловився про необхідність домашніх заготовок на зиму та включення консервованих продуктів у раціон дітей.

Фото: https://ua.depositphotos.com

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter