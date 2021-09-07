Підлітки вже не діти, але ще й не дорослі. У них існує певний розрив між станом фізичним (роботою органів і систем) і психологічним. «Коли ми бачимо таких підлітків, то звертаємо увагу на їхню надмірну активність, сміливість, відсутність страху перед ризикованими діями, що свідчить про психологічну незрілість як хлопців, так і дівчат, — каже завідувачка кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, міжнародна експертка Європарламенту по проєктам щодо здоров'я підлітків, заслужена лікарка України докторка медичних наук професорка Галина Бекетова. — Все це призводить часом до сумних і навіть трагічних наслідків. Незахищений секс, незапланована вагітність і аборт, бажання спробувати різні стимулятори — як алкогольні, так і наркотичні… Внаслідок цього — безліч проблем, які необхідно вирішувати вже разом з лікарем».

Що це за проблеми? Чи можна їх уникнути? Галина Володимирівна вважає, що це можливо. Знаючи про них, бажано заздалегідь вжити заходів.

«Вживання спиртного та психотропних речовин, куріння здаються дітям рисами дорослого життя»

— Сміливість — позитивна якість. А коли можна говорити про спонтанний нічим не виправданий ризик?

— Незахищений секс може призвести до того, що, завагітнівши, дівчина захоче позбутися дитини. Але відомо, що перший аборт нерідко призводить до безпліддя. Подорослішавши, побудувавши нормальні сімейні стосунки, молода жінка захоче мати дитину — і виявиться, що без допоміжних репродуктивних технологій їй не обійтися. Крім того, підлітки часто пробують алкогольні напої низької якості, психоактивні речовини, курять. Їм здається, що все це риси дорослого життя, в їхніх діях є епатажність. Але може виникнути неадекватна реакція аж до суїцидальних спроб.

— Ми неодноразово писали про те, що в соціальних мережах створюються групи, спрямовані саме на спонукання підлітків до суїциду…

— Такі групи повинні відслідковуватися правоохоронними органами. Батькам необхідно перебувати в контакті з дитиною, щоб не пропустити небезпечний момент, відчути, що з сином або донькою щось не так в психологічному плані. Але зараз з'явилася ще й така проблема: за минулий рік коронавірусом в Україні перехворіло понад 100 тисяч дітей і підлітків. Новий штам коронавірусу — «Дельта» — ще активніший.

А одним з ускладнень є депресивний стан. У підлітків він може проявлятися появою суїцидальних настроїв. Хоча частіше це слабкість, апатія, погіршення пам'яті. Вчителі дивуються, та й батьки не розуміють, чому дитина, яка раніше навчалася добре, раптом стала відставати, не може запам'ятати матеріал, погано концентрує увагу.



— Чи треба при таких симптомах призначати препарати?

— Діємо за обставинами. Але дитині, яка перенесла ковід, протягом трьох-шести місяців, а іноді й довше, потрібна психологічна підтримка. Важливо, щоб про це знали вчителі, батьки, та й сам підліток. Обов'язково призначаємо вітамінні комплекси, які містять і мінерали, що допомагає повернути дитину в нормальну колію, підвищити її стійкість до стресів.

«Повернутися до звичайного режиму після хвороби допомагає позитивне мислення»

— Коли йдеться про дорослих, які перенесли яке-небудь захворювання, одна з важливих рекомендацій — налаштовуватися на позитив, отримувати позитивні емоції. А які рекомендації лікарі дають дітям?

— Перше: підліток, який переніс вірусну інфекцію — грип, коронавірус, стає вразливішим, — продовжує Галина Бекетова. — Ми радимо батькам пояснити дитині, що хворобливий стан пройде, на ньому не треба зациклюватися, і все буде добре. Позитивне мислення — це дуже важливо!

Друге: необхідно чергувати навантаження та відпочинок, побудувати режим дня таким чином, щоб в нього входили прогулянки на свіжому повітрі, а «спілкування» з гаджетами бажано звести до мінімуму. Зрозуміло, що без нього не обійтися, що шкільна програма вимагає занять за комп'ютером, але дозованих.

Третє: дитина повинна отримувати достатню кількість овочів, фруктів, тобто живих вітамінів і мікроелементів.

— Зараз сприятливий час для того, щоб готувати овочеві страви, пропонувати дітям фрукти…

— Це так. Але мене вразили результати досліджень, проведені в Україні кілька років тому міжнародним дитячим фондом «ЮНІСЕФ» Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони показали: підлітки отримують свіжі фрукти один (!) раз на тиждень.

Але ж харчування має величезне значення для нормалізації імунітету. Здоровий спосіб життя передбачає здоровий сон, що відповідає фізіологічним біоритмам (мінімум вісім годин — з 23:00 до 7:00), відсутність шкідливих звичок (вони забирають здоров'я), нормальне харчування (що відповідає віку, збагачене природними вітамінами, мікроелементами). Додатково призначаємо вітаміни D і C. Думаю, все це цілком доступно кожній родині.

— Ви говорили про пов'язане з перенесеною вірусною інфекцією погіршення пам'яті. Як можна швидко її відновити?

— В Україні створена і запатентована технологія, яка зберігає здоров'я дітей і підлітків: «Навчання в русі». Радію, що маю безпосереднє відношення до її впровадження. Технологія успішно діє в школах шести областей України.

Ви помічали, як діти вчать вірш? Ходять по кімнаті, повторюючи рядки. Це не випадково. Саме так пам'ять починає працювати набагато ефективніше. Той, хто знає секрет, буде краще все запам'ятовувати. Переконатися в цьому просто. Рух допомагає роботі шлунково-кишкового тракту, серцево-судинній системі. А гіподинамія їм шкодить. Такі моменти треба враховувати, щоб закласти у підлітка основи здоров'я. В майбутньому йому це знадобиться.

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