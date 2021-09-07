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Здоров'я та медицина

Величезна омана: доктор Комаровський закликав до обов'язкової вакцинації людей з пороком серця і цукровим діабетом

15:18 7 вересня 2021
комаровський

Відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський, який прогнозував у жовтні нову хвилю коронавірусної інфекції, закликає всіх встигнути вакцинуватися до того, як хвороба заявить про себе. Лікар наполягає: багато хронічних хвороб — це не протипоказання, а навпаки, показання для негайної вакцинації. Про це Комаровський заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Цукровий діабет — пряме показання вакцинуватися. Немає вакцини, протипоказаної для цієї ситуації», — підкреслив Комаровський, відповідаючи на запитання телеглядачів. Те ж саме він сказав з приводу артриту, артрозу, гіпертонії, тромбоцитеміі. «Вакцинація — однозначно менший ризик», — наполягає лікар.

«Величезна омана, що наявність якихось хвороб є протипоказанням до вакцинації. У всьому світі з точністю до навпаки… Якщо ви маєте порок серця, цукровий діабет, ожиріння, гіпертонію, перенесли інфаркт, інсульт, то для вас інфекційна хвороба небезпечніша, ніж для людини здорової. Тому людину з купою хвороб треба прищеплювати в першу чергу, і цим шляхом іде весь цивілізований світ», — підсумував Комаровський.

Нагадаємо, раніше педіатр Євген Комаровський розповів, як уберегти дітей від небезпечного штаму коронавірусу «Дельта».

Фото doctor_komarovskiy / instagram

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