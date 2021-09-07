Штам «Дельта» підтверджено у 17-денного жителя Волині

Штам коронавірусу «Дельта» продовжує поширюватися Україною і все частіше зачіпає дітей. У Волинській області «Дельту» підтвердили у новонародженого — дитина 17 днів від народження заразилася небезпечним штамом. Про це повідомила державний санітарний лікар Волині Наталія Янко на брифінгу.

Волинь не входить в число регіонів, які найбільше постраждали від «Дельти». Серед 850 випадків по Україні на Волині лабораторно підтверджено 47. Проте санітарний лікар бачить тривожну тенденцію.

«Серед захворілих — жителі у віці від 17 днів до 71 року. Всі вони не були вакциновані проти COVID-19. І встановлено, що в анамнезі відсутні не тільки подорожі за кордон але і поїздки за межі області. Це говорить про активну циркуляцію і про місцеву передачу збудника», — розповіла Янко.

В області спостерігають, що захворюваність пішла вгору з початком навчального року. Зараз в області 424 хворих — у вісім разів більше, ніж на початок серпня. За останню добу захворіли 33 жителя Волинської області. Всі вони не були імунізовані і не отримали навіть однієї дози вакцини.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін передбачає, що новий сплеск заражень коронавірусом можливий в жовтні-листопаді цього року. МОЗ пропонує перевести всю Україну в «жовту» карантинну зону, а три області — в «помаранчеву» або в «червону».

Фото pixabay.com

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