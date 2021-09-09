«Вони все-таки працюють»: доктор Комаровський пояснив, навіщо потрібно носити «непотрібні» маски

Педіатр і телеведучий Євген Комаровський, який закликає обов'язково вакцинуватися людей з пороком серця та цукровим діабетом, пояснив в своєму Instagram навіщо носити маски при COVID-19.

Доктор Комаровський відзначив, що маска не може затримати всі віруси, але зменшує їх проникнення при вдиху.

«Тобто вона дає вам шанс не отримати за раз інфекційну дозу», — підкреслив медик.

За його словами, носіння маски значно знижує небезпеку зараження оточуючих.

«Уявіть: ось ви кашляєте, з вас вилітають мокрота, слина, соплі… Без маски ці краплі полетять на три метри, а з маскою все це залишиться всередині, не полетить далі. Це головне», — сказав він.

«Так, стратегічно маски однозначно програють дистанціюванню та системам вентиляції. Але вони, тим не менш, все ж працюють. Поки нічого іншого у нас, на жаль, немає. І ви повинні розуміти, що, наприклад, при відсутності масок і близькому контакті суперрозповсюдживач може заразити тисячу осіб, а з масками — тільки двісті. Хоча б тому давайте носити маски — вони реально зменшують шанси захворіти», — підвів підсумок Комаровський.

Нагадаємо, Комаровський дав пораду, коли треба терміново міняти дитячий сад.

Фото: Instagram doctor_komarovskiy

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