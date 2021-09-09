Щепленим від ковіду українцям дозволили не самоізолюватися в разі контакту із хворим

В Україні, де за останній час різко збільшилася кількість хворих ковідом, МОЗ оновив стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Як повідомляють у МОЗ, моніторинг і спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту з людиною, у якої підозрюють або підтвердили ковід. Причому незалежно від того, чи було контактна особа вакцинована проти COVID-19, чи ні.

«Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто переніс COVID-19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням), при відсутності симптомів не повинні самоізолюватися. Якщо ж симптоми COVID-19 з'являються, особа повинна пройти обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів і / або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (а у разі неможливості — методом ПЛР) і самоізолюватись до отримання результату обстеження. Якщо він позитивний, щодо особи вживають усі заходи як до такої, у кого підтверджений ковід», — йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ додали, що контактні особи, незалежно від того, є у них симптоми чи немає, повинні пройти тестування на 5−7 день після контакту і перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.

Раніше відомий педіатр Євген Комаровський закликав вакцинуватися всіх українців, у тому числі й тих, у кого є хронічні хвороби — це не є протипоказанням.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter