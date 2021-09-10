13 вересня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість дитячий хірург Ольга Горбатюк

— Дуже важливо, що вроджені вади розвитку у малюків зараз можна виявити ще до народження, — пояснює завідувачка кафедри дитячої хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика доктор медичних наук професор Ольга Горбатюк. — Оскільки в основному порушення виявляють на 10−14-му тижні вагітності, у нас є час, щоб вирішити, як і коли їх виправити, підготувати батьків до народження малюка.

— Але ж не всі пороки видно під час вагітності?

— Дійсно, деякі виявляються і після народження, як, наприклад, шлункова непрохідність (пілоростеноз). До кінця першого місяця життя мама зауважує, що в крихітки після кожного годування виникає блювота фонтаном. Щоб уточнити діагноз, проводимо обстеження — ендоскопічне дослідження, УЗД. І усуваємо пілоростеноз за допомогою операції.

Часто звертаються батьки, у дітей яких в п'ять-шість місяців проявляється пахова грижа. Коли говориш, що вона вроджена, тата і мами дивуються: при народженні було все нормально. Але вроджена грижа часто проявляється, коли малюк підріс, став голосніше кричати, у нього підвищився внутрішньочеревний тиск, посилилася перистальтика кишківника.

— Які ще вади розвитку бувають у немовлят?

— Багато вроджених вад дихальної та урологічної систем. Зустрічається така життєво небезпечна патологія, як непрохідність (артрезія) органів — стравоходу, прямої кишки. А якщо немає ніяких проблем, то до хірурга на огляд немовля приносять в три місяці.

Скільки разів під час вагітності потрібно робити УЗД? На що звертає увагу хірург, оглядаючи немовля? Навіщо цьому фахівцю потрібно показати дитину, яка йде в перший клас? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 13 вересня, з 13:00 до 14:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість дитячий хірург доктор медичних наук Ольга Михайлівна Горбатюк. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте свої запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 23 вересня

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