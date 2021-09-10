Стережись: на п'ятий — восьмий день після щеплення від COVID-19 людина може легко заразитися на коронавірус

Коронавірус пішов в атаку раніше, ніж очікували лікарі: кількість хворих почала збільшуватися вже з другої половини серпня.

— Влітку кожна лихоманка, кожне підозра на пневмонію ретельно перевірялися на COVID-19, — прокоментував ситуацію в «Фейсбуці» інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський. — І хоча прийомні інфекційних відділень були перевантажені, кількість підтверджених випадків, що вимагають госпіталізації, виявилося досить низьким. А з другої половини серпня число хворих зросла мінімум в два, а то і в три рази. Чому?

За словами доктора Дубровського, майже всі важкі пацієнти мають серйозні супутні захворювання. Молодь, діти, вагітні та здорові люди в більшості своїй важко не хворіють, за винятком поодиноких випадків. Але, на превеликий жаль, серед тих, хто поступає в стаціонар, є також вакциновані як однією, так і двома дозами. Тому говорити, що щеплені стовідсотково безпечні і не можуть заражати інших людей, сьогодні не можна.

- Дані світових досліджень стверджують, що вакциновані в більшості своїй хворіють легше, ніж ті, хто не щеплений, — розповідає Євген Дубровський. — Думаю, у нас буде можливість перевірити це на практиці. Важливо перед вакцинацією звернутися до сімейного лікаря і пройти мінімальне обстеження, особливо якщо є супутні хронічні захворювання. Також практика показує, що досить часто люди після введення вакцини на п'ятий — восьмий день заражаються. Чому — треба розбиратися. Передбачається, що після вакцинації людина стає дуже вразливою, тому раджу, зробивши щеплення, хоча б тиждень залишатися вдома і максимально обмежити контакти.

Але є і хороші новини. Як і прогнозували, люди, які перехворіли, прекрасно захищені власними імунними клітинами. Ні дельта, ні лямбда, ні йота, ні інші варіанти мутацій не можуть «пробити» цей захист.

Як підкреслює доктор Дубровський, було всього пару випадків, коли перехворілі на коронавірус при повторному зараженні зверталися до стаціонару. У цих хворих спостерігався дуже важкий імунодефіцит, який ставив під сумнів навіть факт першого одужання від вірусної інфекції. Можна припустити, що перехворілі мінімально загрожують оточуючим — набагато менше, ніж ті, хто не перехворів, а зробив щеплення.

Що робити? Доктор Дубровський пропонує займатися важкими хворими, надавати адекватну допомогу і підтримку людям із груп ризику, зокрема працюючи над попередженням ускладнень хронічних хвороб. Також обережно і виважено грамотно підходити до питань вакцинації, яка в першу чергу показана групам ризику. Розробити специфічні ліки, яких і досі немає. І окремо в кожній лікарні виділити компактні ізолятори з ПЛР-лабораторією, щоб не возити хворих по всьому місту, втрачаючи золотий час. А головне — залишити в спокої тих, хто перехворів. Імунітет, який людина отримала під час захворювання, — прекрасний захист від коронавірусу.

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