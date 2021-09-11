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Здоров'я та медицина

Сильні магнітні бурі у вересні: українців попередили про проблеми зі здоров'ям

11:46 11 вересня 2021
сонце

До кінця місяця українцям доведеться пережити ще три дні магнітних бур. Очікуються не такі сильні збудження магнітосфери як 2−3 вересня, але тим не менше метеочутливим доведеться нелегко. Як повідомляє Лабораторія рентгенівської активності Сонця, вже 11 вересня на Землі можуть відчути вплив магнітних бур.

магнітна буря

Метеочутливим варто заздалегідь підготуватися до зниження активності, браку сил, погіршеної працездатності, оскільки 12 вересня знову є ймовірність збудження магнітосфери.

Ще один день, коли дуже ймовірні магнітні бурі, це 21 вересня. Після нього наступний сплеск геомагнітної активності очікується 2 жовтня.

Метеочутливі люди в дні магнітних бур часто скаржаться на підвищену дратівливість, головний біль, підвищений тиск, які потім призводять до порушення сну вночі і сонливості наступного дня. Фахівці в дні магнітних бур рекомендують:

  • не пропускати прийом призначених лікарем медикаментів від хвороб серцево-судинної системи;
  • більше відпочивати, проводити час на свіжому повітрі;
  • спланувати денний графік таким чином, щоб поспати на півгодини-годину довше, ніж зазвичай;
  • не планувати справи, що вимагають високої концентрації, на першу половину дня.

Крім того, всім, хто знає про свою метеочутливість, важливо не посилювати стрес для організму, відмовитися від алкоголю і напоїв, що стимулюють нервову систему, не переїдати, не забувати про підтримку водного балансу в організмі.

Нагадаємо, крім магнітних бур на стан метеочутливих людей може вплинути нестабільна погода в вересні. Різка зміна погода очікується з 14 вересня, а після 16 вересня відчутно похолодає.

Фото pixabay.com

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