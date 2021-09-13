Темпи вакцинації впали: названо кількість щеплених за добу українців
В Україні знову знизилися темпи вакцинації від коронавірусу. Якщо два дні тому було зроблено рекордну кількість щеплень, то за минулу добу, 12 вересня, проти COVID-19 щеплено всього трохи більш як 45 тисяч осіб, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Одну дозу отримали 16930 осіб, повністю імунізовані — 28218 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновано близько 6 мільйонів людей, з них отримали дві дози — 4,8 мільйона.
Разом з тим, за добу, 12 вересня, в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Ушпиталено — 833 особи, летальних випадків — 18.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко визнав, що епідеміологічна ситуація в країні погіршується.
Разом з тим, уряд розробляє нові правила карантину, в яких буде зроблено послаблення для бізнесу, але при дотриманні деяких умов.
Фото: https://ua.depositphotos.com69
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