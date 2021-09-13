Солі, що нагадують бите скло, ранять слизову сечового міхура: як лікують сольовий цистит

Вважається, що цистит розвивається, коли в сечовий міхур потрапляють мікроби. Найбільш часто — кишкова паличка.

— Однак трапляється і цистит сольовий, який викликаний підвищеним виведенням з сечею кристалів оксалату кальцію — оксалатурія, — розповідає уролог Консультативно-діагностичного центру Київської міської клінічної лікарні № 6 Олена Князьська. — Солі оксалату схожі на бите скло. Коли вони просуваються по сечовивідних шляхах, то здирають слизову і просто скальпують сечовий міхур до ран. Через сильне ураження слизової в сечі з'являється кров.

— Відомо, що цистит лікується антибіотиками. Чи можна самому їх приймати?

— Лікувати самостійно будь-яке запалення не можна. Запалена слизова — це відкрита рана, куди спрямовуються мікроби. Тому не потрібно нічого вигадувати і намагатися самостійно щось робити, а слід звернутися до лікаря.

— Що, крім антибіотиків, допоможе впоратися з циститом?

— Рясне пиття. При будь-якому запальному процесі потрібно багато вживати рідини, щоб виводити токсини, стимулювати діурез, насичуючи організм водою, особливо якщо підвищена температура. Щоб швидше і краще позбутися токсинів, призначаємо спазмолітики.

— А препарати на основі журавлини?

— При гострому бактеріальному циститі я їх не призначаю. А ось потім, щоб знизити можливість рецидиву, пацієнтці бажано приймати їх тривалий час, до місяця. Причому на ніч: під час сну вони створюють кисле середовище в сечовому міхурі і запобігають розмноженню бактерій.

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