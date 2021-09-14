«Різнокольорові» COVID-сертифікати в Україні: коли і де отримати, скільки часу будуть діяти

В Україні почали видавати «жовті» COVID-сертифікати. Як інформує МОЗ, їх можна отримати вже після першого щеплення від коронавіруса за допомогою програми «Дія».

Документ допоможе уникнути карантинних обмежень «жовтого» рівня. Втім, діяти «жовтий» сертифікат буде лише 120 днів.

У свою чергу «зелений» сертифікат буде видаватися вже після двох доз щеплень від COVID і буде діяти рік, тобто 365 днів.

Проте, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, сертифікати будуть давати однакові привілеї вакцинованим, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

У МОЗ також уточнили, що різний колір сертифікати матимуть тільки в цифровому відображенні — в додатку «Дія», і роздруковувати їх на різнобарвному папері не потрібно.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я зробили важливе уточнення про COVID-сертифікатах, які отримують повністю вакциновані українці .

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