Як запобігти дискомфорту при тривалому носінні маски: у МОЗ дали рекомендації
В нових правилах карантину, які днями затвердили в Україні, незмінним залишається носіння засобів індивідуального захисту у приміщеннях та місцях масового скупчення людей.
У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації тій категорії працівників, які змушені носити маски, респіратори й хірургічні окуляри протягом усього робочого дня, щоб вони могли захистити шкіру обличчя від натирання.
«Респіратори та хірургічні окуляри прилягають до шкіри значно щільніше, ніж звичайні маски, тому у першу чергу необхідно вжити заходів щодо запобігання натирання шкіри у місцях контакту», — йдеться у повідомленні.
У відомстві привели результати дослідження британських вчених з Imperial College London, які порівняли ефективність засобів, які допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту.
За їхніми розрахунками, звичайний тальк знижує тертя на 49% при нанесенні та на 59% - через 4 години носіння.
Суміш кокосового масла, какао-масла бджолиного воску знижує тертя на 31% при нанесенні та на 53% після 4 годин носіння.
Ефективним вважається також використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну.
Медики не радять користуватися звичайними зволожувальними кремами, оскільки вони швидко вбираються у шкіру, ефект від них не дуже очевидний без повторного нанесення.
Нагадаємо, нові карантинні правила повинні набрати чинності через 7 днів після офіційного оприлюднення.
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