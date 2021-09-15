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Здоров'я та медицина

Як запобігти дискомфорту при тривалому носінні маски: у МОЗ дали рекомендації

15:45 15 вересня 2021
дівчина

В нових правилах карантину, які днями затвердили в Україні, незмінним залишається носіння засобів індивідуального захисту у приміщеннях та місцях масового скупчення людей.

У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації тій категорії працівників, які змушені носити маски, респіратори й хірургічні окуляри протягом усього робочого дня, щоб вони могли захистити шкіру обличчя від натирання.

«Респіратори та хірургічні окуляри прилягають до шкіри значно щільніше, ніж звичайні маски, тому у першу чергу необхідно вжити заходів щодо запобігання натирання шкіри у місцях контакту», — йдеться у повідомленні.

У відомстві привели результати дослідження британських вчених з Imperial College London, які порівняли ефективність засобів, які допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту.

За їхніми розрахунками, звичайний тальк знижує тертя на 49% при нанесенні та на 59% - через 4 години носіння.

Суміш кокосового масла, какао-масла бджолиного воску знижує тертя на 31% при нанесенні та на 53% після 4 годин носіння.

Ефективним вважається також використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну.

Медики не радять користуватися звичайними зволожувальними кремами, оскільки вони швидко вбираються у шкіру, ефект від них не дуже очевидний без повторного нанесення.

Нагадаємо, нові карантинні правила повинні набрати чинності через 7 днів після офіційного оприлюднення.

Про те, які привілеї отримають вакциновані українці у матеріалі «ФАКТІВ».

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