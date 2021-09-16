Ситуація погіршується: в Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус

За минулу добу, 15 вересня, в Україні діагностували 5744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж на тисячу перевищує дані про хворих за 14 вересня.



За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу ушпиталено — 1507 осіб, летальних випадків — 101.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415) та Одеській (347) областях, а також в Києві (362).



Разом з тим за минулу добу зросли темпи вакцинації проти COVID-19 — вакциновано 118 786 людей. Одну дозу отримали 68806 осіб, повністю імунізовані — 49980.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено понад 6 мільйонів українців, з них дві дози отримали понад 5 мільйонів.

Нагадаємо, в Україні затвердили зміни у «карантинні» правила, які повинні набрати чинності з 20 вересня.



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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