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Здоров'я та медицина

Доктор Комаровський попередив батьків про нову смертельну «забаву» серед дітей: нещодавно від неї загинув підліток

11:10 16 вересня 2021
Комаровський

Відомий педіатр Євген Комаровський, що дав недавно пораду батькам, в якій дитячий садок не потрібно водити дитину, розповів у соцмережі про небезпечну дитячу «забаву» — сніффінг.


Саме через сніффінг недавно загинула неповнолітня дитина у Першотравенську Дніпропетровської області.

«Відомо про значну кількість дитячих смертей через їхнє захоплення сніффінгом. У зоні ризику, у тому числі діти молодшого шкільного віку», — попереджає Комаровський.

У Першотравенську Дніпропетровської області 15-річний підліток вдихнув газ з балона для заправки запальничок і помер, передає «РБК-Україна».

Балон купила подруга хлопця, щоб записати ролик для TikTok, «для приколу».

Нагадаємо, раніше Комаровський пояснив, навіщо потрібно носити маски під час пандемії коронавірусу.

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