Впроваджуючи європейські протоколи реабілітації, можна поліпшити життя пацієнтів, які перенесли інсульт, — експерт

Найчастішою причиною смерті та інвалідності в світі є не коронавірус, а ішемічна хвороба серця. На другому місці — цереброваскулярні захворювання (інсульти) — щорічно ВООЗ реєструє в світі близько 6,5 млн смертей. За даними Українського товариства Інсультної медицини, оприлюдненими у квітні 2021 року, щорічно в Україні відбувається близько 130 тисяч випадків інсульту, і до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів — люди працездатного віку.

«Прискорити процес відновлення після інсульту та поліпшити життя пацієнтів і членів їхніх сімей можна, активніше впроваджуючи європейські протоколи реабілітації», — вважає доцент кафедри фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини Національного університету охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика, лікар-невролог Володимир Голик.

Володимир Голик

«При формуванні нових українських стандартів лікування інсультів лікарям потрібно не винаходити велосипед, а врахувати європейські та світові стандарти», — стверджує експерт.

Володимир Голик на своїй сторінці в Facebook звернув увагу українських лікарів на Пан'європейські рекомендації-2021 по фармакологічній підтримці моторної реабілітації після гострого ішемічного інсульту, оприлюднені Європейською академією неврології та Європейською федерацією нейрореабілітаційних товариств.

«Новітніми дослідженнями 2021 року в цій галузі є ефективне клінічне застосування для ранньої нейрореабілітації після гострого ішемічного інсульту препаратів — „Церебролізин“ і „Циталопрам“. Згадані препарати доступні в Україні. У 2020 році „Церебролізин“ також включений в німецькі та канадські рекомендації по реабілітації після інсульту», — йдеться в рекомендації.

Нагадаємо, що згідно з Законом «Про реабілітацію в сфері охорони здоров'я», який вступив в силу з 01.07.2021, надання якісної реабілітаційної допомоги вводиться безпосередньо в установах охорони здоров'я з самого початку захворювання або травми, тобто з перших днів після інсульту.

Європейська академія неврології (European Academy of Neurology) об'єднує та підтримує понад 45 тисяч європейських неврологів. На даний час 47 європейських національних неврологічних товариств, а також 2300 осіб зареєстровані членами EAN. Членом Європейської академії неврології є Українська Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів.

Європейська федерація нейрореабілітаційних товариств (European Federation of Neurorehabilitation Societies) — це міжнародна, безпартійна, неконфесійна, некомерційна організація, яка займається дослідженнями, освітою, інтелектуальним і науковим обміном, адвокацією та благодійною діяльністю в сфері нейрореабілітаційної медицини та суміжних професійних сфер. Членом Європейської Асоціації нейрореабілітаційних товариств є Всеукраїнське товариство нейрореабілітації.

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