«У свої 76 років відчуваю себе… 40-річною»: киянка розповіла про те, як їй вдалося впоратися з болем у спині і кульгавістю

У розповідь Олени Михайлівни важко повірити, але й підстав не довіряти тому, що говорить ця жінка, не було. Олена Коцар людина в Україні відома: 40 років вона присвятила боротьбі за чистоту наших річок, заснувала велику фірму. Її запрошують як експерта багато підприємств, які бажають налагодити роботу очисних споруд.

— Мій спосіб життя давно пов'язаний з роз'їздами, а наші дороги не сприяють тому, щоб спина залишалася здоровою, — каже Олена Михайлівна. — Мабуть, тому останнім часом біль став настільки відчутним, що я вирушила до лікаря, і мені порекомендували зробити МРТ. Виявилося, що хребет серйозно пошкоджений — остеохондроз, грижі, протрузії. Та ще стала боліти нога і я почала кульгати, ходила з паличкою. Мучило застаріле запалення сідничного нерва. Але ж миритися з віком не хочеться, попри те, що я двічі бабуся і навіть прабабуся! Про методику лікаря Марусича мені розповіла сестра. Вона пройшла лікування й залишилася дуже задоволена. Я ж пішла по її стопах.

— Довго довелося лікуватися?

— Дивно, що ефект відчуваєш відразу. Можливо, не всім так щастить. Але я вже на четвертий сеанс прийшла без палички, а після п'ятого — перестала кульгати. Та й біль у спині практично не турбує. Курс лікування зазвичай становить дев'ять сеансів. Я його завершила. Таке відчуття, що перенастроївся весь організм. Коли говорю про це друзям, вони не вірять. Але ж я в свої 76 років відчуваю себе… 40-річною.

— Як ви думаєте, чому? Що змінилося?

- Зникли больові відчуття, в тілі з'явилася легкість. Емоційний настрій теж змінився, повернулися бадьорість, активність — і я перестала думати про болячки. Продовжую їздити у відрядження, і це мене не втомлює. Наприклад, сьогодні встала о п'ятій ранку, проїхала близько 600 кілометрів, а потім зустрічалася з керівництвом заводу, розповідала про свої розробки, підписувала контракти. Так важливо відчувати себе затребуваною! Мені все цікаво, хочеться працювати, будувати плани на майбутнє.

Це звичка: все життя займаюся улюбленою справою — лікувала річки, і мої методи, як у лікаря Марусича, теж авторські. Захистила дисертацію, отримала 20 патентів, написала понад 120 наукових статей. Люблю подорожувати, зустрічатися з друзями. В організмі кожної людини закладений величезний потенціал, але не всі його можуть розкрити. А з роками реалізуватися все важче, і люди кажуть: мовляв, здоров'я вже не те. Добре, якщо на шляху зустрінеться фахівець, який допоможе «відмотати» кілька десятиліть.

«Я еколог і все життя лікувала річки по своїй авторській методиці, - каже Олена Коцар. - А тепер лікар за допомогою особливих знань і умінь лікує мене». Фото надано Оленою Коцар

…Про методику Олександра Марусича «ФАКТИ» писали не раз. Понад десять років тому ми вперше розповіли про восьмирічну дівчинку, яка не могла розмовляти, як виявилося, через вроджену травму хребта. Після того як Олександр Анатолійович встановив хребці в правильне положення, дівчинка заговорила, сказала слово «мама». Звичайно, не відразу: їй довелося вчитися володіти мовою. Але це сталося.

В іншому випадку лікар впорався з таким, здавалося б, невиліковним захворюванням, як псоріаз. Пацієнтка, що страждає на нього 46 років, звернулася з болем у спині. А після курсу лікування у неї зникли псоріатичні бляшки. Ще одна історія хвороби стосувалася набору ваги: хлопчик погано ріс, був занадто огрядним, у нього відбулися гормональні порушення. Завдяки методиці Марусича симптоми вдалося прибрати.

«У застосуванні голковколювання є багато тонкощів»

Випадок Олени Коцар лікар Марусич вважає рядовим. А ось жінку — унікальною. Її життєвий настрій, те, що вона продовжує працювати, захищати навколишнє середовище, цікавитися всім новим, Олександру Анатолійовичу дуже подобається. Такий пацієнт зазвичай отримує відмінний результат, тому що бореться за своє здоров'я разом з лікарем.

— У чому суть вашої методики? — питаю Олександра Марусича.

— Застосувавши різні методи впливу на організм, вдається гармонізувати роботу центральної і периферичної нервової системи, шлунково-кишкового тракту, гормональної системи.

— Яким чином?

— Використовуємо лімфодренажний масаж, щоб прибрати застійні явища, зняти набряк тканин, змусити нормально працювати кровоноcну та лімфатичну системи. Уже це запускає процеси відновлення. Потім впливаємо на біологічно активні точки, застосовуючи голкорефлексотерапію. Це давня методика, але мені вдалося її освоїти. В застосуванні голковколювання є багато тонкощів. Треба не тільки знати точки (використовую близько 50), але й розуміти, якого діаметру повинна бути голка, на яку глибину її необхідно ввести.

— І на яку ж? Пацієнти бачать, як ви ставите голки?

— Буває по-різному. Хтось лежить із заплющеними очима, а хтось хоче, щоб йому все пояснили. Наприклад, щоб нормально запрацювала підшлункова залоза, доводиться застосовувати довгі голки, вводити їх на глибину до п'яти сантиметрів. Для інших станів застосовуємо голки від 13 до 75 міліметрів. Діаметр голки буває 0,2−0,33 міліметра. Локалізація, куди ставлю голки, різна — спина, живіт, руки, ноги. Дуже часто звертаються зі скаргами на біль у колінах при артрозі, артриті. Ці захворювання ми теж лікуємо. Але завжди вплив має бути комплексним. Щоб прибрати біль у коліні, не обійтися без роботи зі спиною.

«Ті, хто переніс COVID-19, часто скаржаться на біль у колінах»

— А до вас в основному звертаються люди поважного віку?

— Так. Тому що у них накопичилося багато проблем. Але серед пацієнтів чимало молодих. Зокрема, у тих, хто перехворів на коронавірус, бувають досить несподівані наслідки захворювання. Зокрема, біль у коліні — одна зі скарг після перенесеного COVID-19. Можливо, це пов'язано з мікротромбозом судин або з аутоімунними процесами. Наш метод допомагає і при таких станах. Пройти треба не менше дев'яти сеансів.

«Вивчаючи знімки КТ або МРТ на комп'ютері, збільшую зображення, щоб розглянути структуру тканин і правильно вибудувати схему лікування», - говорить Олександр Марусич. Фото автора

— Як проходить лікування?

— У нас є чотири кімнати, обладнані всім необхідним, щоб пацієнт почувався комфортно. Зазвичай один сеанс триває близько двох годин. У кожній кімнаті є масажний стіл. Лікарі та медсестри, які виконують процедури, приходять до людини. Масаж, голкорефлексотерапія, прогрівання біологічно активних точок спеціальними каменями, електропроцедури — все проходить у цій кімнаті. Такий підхід нам підказали самі пацієнти. Накопичено великий досвід.

— До вас звертаються повторно?

— Звісно. Ті, хто відчув результат, роблять це щороку, щоб підтримувати здоров'я на належному рівні. Ми звернули увагу, що багато хвороб почали проявлятися у людей у більш ранньому віці. У 18 років у багатьох починаються проблеми з травною системою: страждає підшлункова залоза, виникає дискінезія жовчних шляхів. Ті, кому 30 років, вже звертаються з гастритом, гастродуоденітом, панкреатитом — хронічними станами. Ближче до 40 років починає проявляти себе весь опорно-руховий апарат, страждає хребет. Звертаються з радикулопатіями, грижами та протрузіями, невралгією. Є скарги на головний біль, тому що через сидячий спосіб життя постраждав шийний відділ, порушився кровообіг. А у людини, якій 50, бачимо всі хронічні патології, зібрані протягом життя.

— І можна «відмотати час назад»?

— Ми намагаємося це зробити. І в більшості випадків програма, спрямована на активацію життєвих ресурсів, тобто програма омолодження, діє. Відновлюємо енергетичну структуру організму, обмінні процеси. Адже з віком амінокислот організм виробляє все менше, хоча, як і раніше, їх потребує.

Впливаючи на біологічно активні точки, іноді підколюємо в проблемні місця амінокислоти — стандартизовані препарати. Бачимо, як повністю змінюється робота печінки, підшлункової залози, нирок, як реагує на лікування імунітет. Саме так відбувається омолодження. А коли до людини повертається енергія, вона не тільки краще себе почуває, але стає життєрадіснішою, активнішою, доброзичливішою, з позитивним настроєм — і вже сама дарує іншим свою енергію, заряджає нею оточуючих.

Раніше лікар-терапевт Світлана Наскалова розповіла «ФАКТАМ», чому виникають закреп, задишка й набряки у людей похилого віку та як це пов’язано зі щитоподібною залозою.

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