Чому знижений рівень холестерину так само небезпечний, як і підвищений: відповідає лікар-кардіолог

Відомо, що підвищений холестерин небезпечний. Але чим саме?

— Високий рівень холестерину підсилює розвиток атеросклерозу, який може привести до грізного ускладнення — інфаркту або інсульту, — пояснює лікар-кардіолог вищої категорії, науковий співробітник Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Ольга Пантась. — Також виникають хвороби артерій: вони звужуються, деформуються. Якщо вражені судини ніг, то людині важко ходити. Постраждали артерії, що живлять кишківник, нирки, — виникають проблеми в цих органах.

— При яких захворюваннях, крім серця і судин, підвищений холестерин?

— При ендокринних порушеннях — захворюваннях щитоподібної залози, надниркових залоз, гіпофіза та інших органів. Велике значення має спадковість, а також тривале куріння, патологія печінки.

— А як впливає на організм знижений холестерин?

- Він теж небезпечний. Холестерин знижується у тих, хто голодує, страждає захворюваннями печінки, кишківника. Також якщо є недостатність надниркових залоз, або щитоподібна залоза виробляє багато гормонів. Брак холестерину погано позначається на гормональному фоні, знижуючи вироблення статевих гормонів, кортизолу та інших. При недостатності холестерину у вагітної жінки можуть трапитися передчасні пологи.

Важливо правильно підготуватися до здачі аналізу на холестерин: дотримуватися звичного режиму харчування, але за два дні обмежити жирну, смажену, гостру їжу. За добу відмовитися від алкоголю та фруктових соків. Аналіз здається натщесерце, тому останнє приймання їжі повинно бути за 12−16 годин. Перед забором крові слід 10−15 хвилин посидіти спокійно.



Що таке «поганий» і «хороший» холестерин? Чи можна нормалізувати холестерин за допомогою дієти? Як уповільнити розвиток атеросклерозу? Чим небезпечний низький холестерин? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 20 вересня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість кардіолог Ольга Василівна Пантась. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 30 вересня

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», рівень холестерину нормалізує ріпчаста цибуля і черемша.

Фото: pixabay.com/

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter