Україну накриє сильна магнітна буря 21 вересня: що важливо зробити

До кінця вересня метеозалежних чекають ще кілька важких днів через магнітні бурі. Найближча очікується в ніч з 17 на 18 вересня, але її багато хто, з огляду на нічний час, швидше за все не відчує. А ось 21 вересня обіцяє бути складним періодом для людей з метеочутливістю. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської активності Сонця.

Щоб полегшити симптоми в дні підвищеної активності магнітосфери, фахівці радять:

заздалегідь спланувати графік так, щоб уникнути недосипання;

всі справи, що потребують уваги і концентрації, перенести на другу половину дня;

уникати стресових ситуацій;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

відмовитися від міцного чаю і кави, надмірно солоних продуктів, якщо є схильність до гіпертонії.

Нагадаємо, 21 вересня, крім магнітних бур, очікується ще й різке похолодання. Вночі температура опуститься до +4, а вдень на більшій частині України очікуються дощі. Така погода теж може не кращим чином позначитися на здоров'ї метеочутливих.

Фото pixabay.com

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter