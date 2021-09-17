В Україні дозволили «змішувати» антіковідні вакцини: роз'яснення МОЗ

МОЗ України схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.

Мова йде насамперед про вакцини Moderna і Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

При цьому інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

«Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним», — говориться в повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, що ще в квітні У Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендували змішувати різні типи вакцин від коронавіруса, мотивуючи це тим, що на той момент медикам не були відомі наслідки вакцинації одночасно різними препаратами. Проте вже в червні головний санлікар України Ігор Кузін заявляв, що в Україні можуть почати вакцинувати препаратами від різних виробників в разі затвердження такого механізму Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter