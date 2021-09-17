Ще й грип: МОЗ назвало чотири штами, які будуть «косити» українців в цьому сезоні

У сезоні 2021−2022 року в Україні прогнозуються не лише спалахи пандемії коронавірусу, але й штами грипу, від яких рекомендується вакцинуватися у вересні-жовтні. Про це в своєму Facebook повідомляє МОЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що в новому епідсезоні в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусу грипу. Захиститися від них допоможе вакцинація.

«Одне щеплення захищає протягом усього епідемічного сезону від найбільш поширених і небезпечних штамів», — йдеться в повідомленні.

Вакцинуватися рекомендується до початку циркуляції вірусів грипу — у вересні-жовтні, але щеплення можна робити й пізніше.

Вакцинація необхідна в першу чергу:

медичним працівникам;

людям з хронічними захворюваннями;

вагітним;

літнім людям;

вчителям, соціальним працівникам та всім, хто працює в місцях скупчення людей.

Відзначається, що вакцина від COVID-19 не є аналогом щеплення проти відповідних штамів грипу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я дозволило робити два щеплення від коронавірусу вакцинами різних виробників.

Фото: https://ua.depositphotos.com

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter