З 1 жовтня ще одна категорія українців буде безкоштовно отримувати ліки

З 1 жовтня Національна служба здоров'я (НСЗУ) розширює програму відшкодування лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» новим напрямом. Це препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки. Мова про епілепсію, шизофренію, ПТСР, депресію, афективні та невротичні розлади. Про це йдеться у повідомленні НСЗУ в Telegram.

Ліки від цих хвороб пацієнти зможуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за відповідним договором з НСЗУ.

Для цього знадобиться електронний рецепт, який виписує невролог або психіатр (сімейні лікарі електронні рецепти за цими напрямами не виписують).



Тож пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно вже найближчим часом відвідати свого лікаря — невролога чи психіатра, а той має створити індивідуальний план лікування і внести дані хворого в електронну систему охорони здоров’я.

Нагадаємо, що з 1 жовтня право на безоплатні інсуліни отримали пацієнти з діабетом в Україні.

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