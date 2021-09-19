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Здоров'я та медицина

В Україні зафіксовано майже 4 тисячі нових випадків коронавірусу: в антилідерах — східні та південні області

9:27 19 вересня 2021
в аптеці

За добу, 18 вересня, в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Добою раніше хворих було понад 6 тисяч.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Водночас 18 вересня 58605 осіб вакциновано проти COVID-19, з них повністю імунізовані — 23862 людини.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено понад 6 мільйонів людей, дві дози вакцини отримали понад 5 мільйонів.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я назвали області України, які найближчим часом можуть опинитися у «червоній» карантинній зоні.

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