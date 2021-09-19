Нова небезпека для людства: діти в усьому світі заражаються маловідомим респіраторним вірусом

На тлі подальшого поширення коронавірусної інфекції діти у всьому світі почали масово заражатися маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), що викликає захворювання дихальних шляхів, пише ВВС News.

Про нову хворобу повідомляють лікарі зі США, Великобританії, Швейцарії та Японії. Як розповів глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка в США Рабіа Ага, випадки зараження немовлят і дітей новим вірусом відбулися ще в квітні, через що відділення інтенсивної терапії відразу ж виявилися переповненими.

Раніше лікарі вважали RSV сезонним вірусом, який з'являвся взимку, але в останні кілька місяців в Північній півкулі спостерігається несподіване зростання кількості хворих.

На думку вчених, пандемія коронавіруса вплинула на поширення RSV і через карантинні заходи діти не виробили імунітет проти вірусу. Сплеск захворюваності стався після того, як коронавірусні заходи були ослаблені.

Більшість дітей переносить вірус легко — як застуда з нежиттю і кашлем. Але у деяких він може викликати бронхіоліт, запалення нижніх відділів легень.

Інші особливості нового «вірусного ландшафту» досі залишаються незрозумілими, наприклад, чому після ослаблення протіковідніх заходів, різко активізувався не грип, а саме РСВ. Крім того, картина позасезонних сплесків РСВ в кожній країні — своя.

Так, в США сплеск був незвичайно сильним і зачепив маленьких дітей, більшість яких потрапили в реанімацію. А в Австралії хвороба торкнулася старшої вікової групи. Швейцарські літні спалахи були важкими, ніж звичайні зимові.

За словами Софії Варадкар з лондонської дитячої лікарні Great Ormond Street Hospital, для малюків РСВ може стати значно більш серйозною проблемою, ніж Covid-19.

«Covid не особливо зачепив дітей. А ось РСВ — потенційно важчий перебіг хвороби, жертвами якої можуть стати немовлята», — каже вона.

Після відкриття шкіл віруси, зокрема РСВ, отримають зелене світло. Але ключову роль в захисті дітей відіграє поведінка дорослих. У Швейцарії дитячі сади і ігрові групи працювали всю попередню зиму, а маленькі діти не носили масок. Однак, майже жодна дитина не підчепила вірусну інфекцію на кшталт РСВ і грипу, напевно, тому, що дорослі чітко дотримувалися правил гігієни.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» відомий столичний педіатр, керівник мережі дитячих клінік Анна Горбань розповіла, чим небезпечний міст-синдром, що виникає у дітей після COVID-19, і чи загрожує їм штам «Дельта».

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