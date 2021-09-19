Вакцинація допомагає не кожному: лікар назвав категорію людей, які найкраще захищені від коронавірусу

Люди, які перехворіли COVID-19 набагато краще захищені від повторного зараження, ніж ті, хто пройшов вакцинацію. Про це заявив в ефірі програми «Народ проти» на телеканалі «Україна 24» імунолог Андрій Волянський.

«Вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає деяку частину людей. Хто сказав, що 80% вакцинованих шкільних вчителів — це гарантія того, що ніхто не буде хворіти? Це висмоктано з пальця, тому що вакциновані масово хворіють, і Ізраїль показав, що навіть третя доза — це не виняток з правил. Хто захищений по-справжньому? Той, хто має імунний щит — він може бути і природним, і штучним. Ті, хто перехворів, захищені набагато краще вакцинованих. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі. Серед вакцинованих треба знаходити тих, хто не відреагував (виробленням антитіл на вакцину. — Авт.), і перед ними ставити питання про третю дозу», — сказав імунолог.

Лікар зазначив, що вакцинацією потрібно захищати вразливих.

«Ми поставили тимчасові маркери: перший етап, другий… З 20 липня ми вакцинували всіх охочих. При цьому у віковій групі 80+ лише 8% вакцинованих двічі. Тобто тих, хто зараз хворіють і вмирають, ми їх не захистили, бо не було маркерів, як робила Європа», — наголосив Волянський.

Як писали «ФАКТИ», раніше МОЗ України схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того ж виробника недоступна, для другого щеплення можна використовувати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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