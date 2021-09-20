Кому — шовкова, кому — бавовняна: в МОЗ розповіли, як вибрати захисну маску

Нові правила карантину, які затвердили в Україні, зобов'язують носити засоби індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей. МОЗ опублікував в своєму Telegram-каналі рекомендації по вибору маски.

Тканинні маски виготовляють з текстильних матеріалів, через які легко проникає повітря, вважає заслужений лікар України Олександр Літус.

Він охарактеризував засоби захисту з різних типів тканин:

маска з шовку або з шовкової прокладкою — добре поглинає вологу, підходить для чутливої шкіри;

бавовняна — має високу щільність, може створювати парниковий ефект;

неопренова — щільно прилягає до шкіри, може викликати механічне подразнення.

Після кожного застосування маску треба ретельно обробляти для захисту від вірусу та для запобігання запалення. Тканинні маски стираються та гладяться після кожного використання.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, як уникнути дискомфорту при тривалому носінні маски.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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