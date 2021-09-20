Засновник Британського офтальмологічного центру Наталія Фостер: «Відчуваємо опіку та захист посольства Великобританії у будь-якій країні світу»

Гарний зір — дар, який не дивує тих, хто ним володіє. Ти без зусиль можеш роздивитися нитки павутини, відображення в краплині роси. Але з роками ці можливості втрачаються, і настає момент, коли важко прочитати дрібний шрифт, перед очима з'являється каламутна плівка, предмети втрачають різкість. Що робити? Звернутися до офтальмологів, вибравши клініку, яка використовує для діагностики та лікування очних захворювань найсучасніші технології та матеріали. Таким медичним закладом є Британський офтальмологічний центр, що працює в Києві за адресою Крутий спуск, 3а, з 2015 року. Очолює його доктор медичних наук Наталія Фостер, яка є керівником і засновником центру, експертом з якості медичних послуг. Нещодавно на запрошення Наталії Фостер центр відвідали представники посольства Великобританії Домінік Ліонс і провідні офтальмологи України. Вони високо оцінили рівень професіоналізму фахівців, оснащеність клініки і нові можливості, які відкриваються перед пацієнтами, що мають проблеми із зором. «У Британському офтальмологічному центрі допомогу можуть отримати як діти, починаючи з перших днів життя, так і дорослі, навіть у дуже похилому віці, — говорить Наталія Фостер. — Від того, наскільки добре людина бачить, залежить якість її життя».

«Після операції сучасні лінзи дозволяють обходитися без окулярів»

— Скільком людям щорічно вдається допомогти у вашій клініці?

— Кожен день ми приймаємо близько 150 пацієнтів, а за рік це становить понад 50 тисяч. Виконуються обстеження на діагностичному обладнанні найвищого класу. При необхідності збираємо консиліум за участю лікарів, що спеціалізуються на витреоретинальній хірургії, офтальмоонкології, інших напрямках. Часто буває, що у пацієнтів поєднана патологія, наприклад, не тільки катаракта, але і починається глаукома або відшарування сітківки.

— Ці патології можна усунути в ході однієї операції?

— Буває по-різному. Спеціаліст вибирає оптимальний варіант хірургічного втручання, радячись з колегами або приймаючи рішення самостійно. Практично кожен випадок я особисто аналізую. Зазвичай інформація про оперативне втручання (у вигляді цифрових медичних карт) відсилається до Великобританії, до відділу контролю якості нашої клініки. Там є спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє використовувати для об'єктивної оцінки результатів штучний інтелект. Ми повинні бути впевнені, що методи оперативного втручання, підходи до лікування конкретного пацієнта дійсно обрані кращі. Крім того, дуже важливо, щоб пацієнт прислухався до порад лікарів, виконував всі їхні рекомендації. Тільки так можна досягти бажаного результату.

Наталія Фостер: «Кожен день ми приймаємо близько 150 пацієнтів, а за рік це становить понад 50 тисяч»

— З якими проблемами пацієнти звертаються найчастіше?

— Найбільш поширені скарги на те, що впав зір, зображення стало розпливчастим. Коли під час обстеження з'ясовується, що основна причина скарг — катаракта та інших серйозних причин немає, то ми зітхаємо з полегшенням — сьогодні заміна помутнілого кришталика може повернути людині стовідсотковий зір.

— І окуляри не будуть потрібні?

— Якщо пацієнт вибере мультифокальний кришталик, то зможе чітко бачити на будь-якій відстані. Тоді окуляри йому не знадобляться. Якщо катаракту раніше діагностували в 60−70 років, то зараз захворювання помолодшало на декілька десятиліть, до нас звертаються навіть молоді пацієнти. Але після операції сучасні лінзи дозволяють обходитися без окулярів. Без них можна читати, дивитися телевізор, спостерігати за тим, що відбувається на сцені театру, вдягати нитку в голку, розпізнавати цінники в магазині. З'явилася можливість у будь-якому віці повернути очам другу молодість. Мультифокальні кришталики дорожче, ніж монофокальні, але для багатьох пацієнтів вони цілком доступні. Ціни встановлені спеціально для України, і вони набагато нижчі, ніж в інших європейських країнах, а стандарти якості при цьому найвищі.

Засновник клініки Наталія Фостер і представник посольства Великобританії Домінік Ліонс

«Після заміни кришталика нема потреби в частих консультаціях»

— Які витратні матеріали ваші лікарі використовують у роботі?

— Тільки британських фірм. Зокрема, встановлюємо кришталики фірми Райдер, з якою співпрацюємо понад 20 років. Ця фірма не тільки лідер у виробництві штучних кришталиків, але і їхній творець — першою почала виробляти якісні інтраокулярні кришталики, постійно їх удосконалює. Це наукомісткий продукт, що відмінно себе зарекомендував. Використовуємо і британське обладнання для проведення операцій, і витратні матеріали, від яких багато в чому залежить якість зору у пацієнтів, яких ми прооперували. Дрібниць у роботі клініки не буває. Були раді показати нашу роботу представникам посольства Великобританії. Медичний напрям — один з найважливіших для соціального співробітництва України та Великобританії. Те, що англійський бізнес працює в Україні, підтримує великі соціальні проєкти, позитивно позначається на зміцненні відносин двох країн. І посольство це вітає.

— Застосування нових технологій лікування очних захворювань вимагає постійного навчання фахівців…

— Безумовно. Не можна зупинятися на досягнутому, тому що технології стрімко розвиваються, операції стають більш щадними і при цьому більш ефективними, що дозволяє виконувати складні реконструктивні операції. На нашій базі навчаються українські офтальмологи. А незабаром запрацює такий великий наш проєкт, як Український інститут очей, який, як ми припускаємо, очолить відомий український офтальмолог, доктор медичних наук професор Сергій Риков. Сергій Олександрович був присутній і на нашій нинішній зустрічі. Цей навчальний проєкт дозволить підняти на вищий рівень післядипломну освіту українських офтальмологів, у чому ми як фахівці дуже зацікавлені.

«Ми використовуємо британське обладнання та витратні матеріали для проведення операцій, від яких залежить якість зору у пацієнтів. Були раді показати нашу роботу представникам посольства Великобританії», - говорить Наталія Фостер

— Як не спізнитися до офтальмолога? На які симптоми звертати увагу?

— Після 45 років бажано пройти обстеження, навіть якщо людину нічого не турбує, тому що є безсимптомні, але грізні захворювання, зокрема глаукома, яка супроводжується підвищенням внутрішньоочного тиску і загибеллю очного нерва. Лікар визначить, чи треба надати допомогу — призначить терапевтичне лікування або порекомендує операцію. А далі все залежить від того, який діагноз поставлений. Наприклад, після заміни кришталика нема потреби в частих консультаціях. Але є хвороби, що вимагають нагляду фахівця. Адже наше завдання — зберегти відмінний зір якомога довше, і впоратися з нею, завдяки високим стандартам якості роботи нашого центру, цілком реально.

— Як допомагає посольство Великобританії в роботі англійським інвесторам?

— Скажу, що всі посольства Великобританії в різних країнах ефективно захищають своїх громадян та інвесторів сім днів на тиждень і 24 години на добу. У нас не було необхідності звертатися за правовою чи іншою допомогою до нашого посольства, оскільки щорічний міжнародний аудит і дотримання чинного законодавства в країні перебування знімає всі проблеми. Але ми на постійному зв'язку і відчуваємо їхню опіку та захист. Як громадянка Великобританії можу сказати це на прикладі багатьох країн, в яких я працюю.

Фото надані Британським офтальмологічним центром

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