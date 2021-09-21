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Здоров'я та медицина

«Дельта» вислизає від природного і штучного імунітету, — Голубовська про небезпечний штам коронавірусу

15:12 21 вересня 2021
дельта

Виявлений в Україні штам коронавірусу «Дельта» є більш стійким до практикованих в країні методів лікування і «вислизає» як від природного, так і від штучного імунітету. Лікарям доводиться перевчатися, оскільки при «Дельті» потрібне раннє противірусне втручання, особливо групам ризику. Про це заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв'ю Гордон.

Інфекціоніст не виключає, що в майбутньому з'являться випадки не тільки другого, але й третього зараження коронавірусною інфекцією. Це тому, що слідом за «Дельтою» можуть з'явитися і інші штами, ще більш резистентні до лікування і ще більш небезпечні.

«Перша група — це варіанти, що представляють інтерес (уханьський і його похідні)… Друга — це варіанти, що викликають стурбованість. Це „Дельта“. А є ще третя група — варіанти, які становлять небезпеку. Цих варіантів ще немає, але група виділена на всякий випадок. Якщо вони виникнуть, це буде тотальна резистентність до всіх відомих методів протидії, до вакцин в тому числі», — вважає Голубовська.

Нагадаємо, раніше відомий столичний педіатр, керівник мережі дитячих клінік Анна Горбань розповіла, чим штам коронавірусу «Дельта» небезпечний для дітей. А професор Галина Бекетова прояснила, які проблеми «Дельта» може викликати у підлітків.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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