Операція пройшла успішно: в Україні вперше провели трансплантацію легень і трансплантацію серця дитині

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги пройшла перша в Україні операція з пересадки серця дитині. Пацієнтом був 13-річний хлопчик.

Про це у вівторок, 21 вересня, повідомив на своїй Facebook -сторінці директор Інституту серця Борис Тодуров.

«Десятки фахівців з різних центрів працюють чітко по хвилинах, як налагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу. Це моя 20-я трансплантація», — написав кардіохірург.

Борис Тодуров уточнив, що одночасно відбувалася трансплантація серця, легенів, печінки та нирок.

За його словами, завдяки гендиректору львівської клініки, вдалося організувати спільну роботу команди київських, львівських та польських фахівців.

Вранці 22 вересня Борис Тодуров показав відео з хлопчиком після операції — схоже, він відчуває себе добре і відповідає на запитання лікаря.

Своєю чергою, генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук розповів у Facebook про те, що донором став 54-річний чоловік, який помер в результаті інсульту. Згоду на трансплантацію дала його дружина.

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Легені отримав 56-річний житель Львова. Чоловік понад десять років мав хронічну хворобу легенів, останніми роками майже не виходив з квартири. За словами медика, без нових легких він прожив би не більше декількох місяців.

Серце отримав 13-річний хлопчик з села Зарудці Волинської області. Він хворів з липня, а останній місяць провів в реанімації.

У четвер медики планують трансплантувати рогівку — її посмертно у Львові не пересаджували вже 20 років.

«Трансплантація легенів і трансплантація серця дітям відтепер можлива і в нашій країні. Це ще один величезний крок на шляху до трансплантаційної незалежності. Наші громадяни тепер не повинні їхати на таке лікування за кордон, це вже є в Україні», — підкреслив Самчук.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про складну операцію, яку провели фахівці київського Інституту серця.

фото https://www.facebook.com/ulyana.samchuk/

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