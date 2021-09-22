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Здоров'я та медицина

Коронавірус посилює натиск: за добу зафіксовано майже 7 тисяч інфікованих

9:11 22 вересня 2021
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За минулу добу в Україні зафіксовано 6754 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції, що майже на 1,5 тисячі більше, ніж днем раніше.

За даними Міністерства охорони здоров'я, 21 вересня з COVID-19 ушпиталено 2175 осіб, летальних випадків — 105.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), Львівській (449) та Одеській (442) областях, а також в Києві (456).

За добу вакциновано 116 005 людей. З початку прищеплювальної кампанії щеплення отримали понад 6 мільйонів українців, з них повністю імунізовані понад 5 мільйонів.

Нагадаємо, відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чим небезпечний штам коронавірусу «Дельта», який стрімко поширюється по всьому світу, в тому числі і в Україні.

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