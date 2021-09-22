Алло! Ви мене чуєте? Я слухаю вас!
Люди бояться приймати на руку та на чоло апокаліптичну печатку, про яку попереджає Біблія. Вони вважають, що це буде якесь примусове тату.
А тепер — найцікавіше…
Ви берете телефон в руку. Потім підносите слухавку до вуха. Підсвідома інформація вливається в чоло. Саме там знаходиться «третє око».
І ви самі навіть не помічаєте, що ваш мобільник вже закодований на три шістки:
- Перший ряд: (1 + 2 + 3 = 6).
- Другий ряд: 4 + 5 + 6 = 15. (1 + 5 = 6).
- Третій ряд: 7 + 8 + 9 = 24. (2 + 4 = 6).
Наша духовна сліпота гірша, ніж фізична… Вся підсвідома інформація закодована на число звіра. Віра в цифровий розум посилює амбулаторний автоматизм.
Діти божеволіють від ігроманії, а дорослі від «кайфу». Навіть рулетка в казино має три шістки. Третя стадія алкоголізму — це заключний фініш. І патологічне сп'яніння перетворює людину на неадекватного звіра. Люди самі не відають, що творять. Вони втрачають все.
Я знаю код ігроманії, алкоголізму, куріння, ожиріння.
Лікувати треба не наслідки, а причину. Комплексно.
«Свобода без коду» — це високе лікарське мистецтво.
Ігроманія зникає легко і швидко — раз і назавжди.
Вже в минулому ПИЯЦТВО, КУРІННЯ, ОЖИРІННЯ.
Вінниця. Всеукраїнський Центр «Свобода без коду».
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