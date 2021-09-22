Алло! Ви мене чуєте? Я слухаю вас!

Люди бояться приймати на руку та на чоло апокаліптичну печатку, про яку попереджає Біблія. Вони вважають, що це буде якесь примусове тату.

А тепер — найцікавіше…

Ви берете телефон в руку. Потім підносите слухавку до вуха. Підсвідома інформація вливається в чоло. Саме там знаходиться «третє око».

І ви самі навіть не помічаєте, що ваш мобільник вже закодований на три шістки:

Перший ряд: (1 + 2 + 3 = 6 ).

). Другий ряд: 4 + 5 + 6 = 15. (1 + 5 = 6 ).

). Третій ряд: 7 + 8 + 9 = 24. (2 + 4 = 6).

Наша духовна сліпота гірша, ніж фізична… Вся підсвідома інформація закодована на число звіра. Віра в цифровий розум посилює амбулаторний автоматизм.

Діти божеволіють від ігроманії, а дорослі від «кайфу». Навіть рулетка в казино має три шістки. Третя стадія алкоголізму — це заключний фініш. І патологічне сп'яніння перетворює людину на неадекватного звіра. Люди самі не відають, що творять. Вони втрачають все.

Я знаю код ігроманії, алкоголізму, куріння, ожиріння.

Лікувати треба не наслідки, а причину. Комплексно.

«Свобода без коду» — це високе лікарське мистецтво.

Ігроманія зникає легко і швидко — раз і назавжди.

Вже в минулому ПИЯЦТВО, КУРІННЯ, ОЖИРІННЯ.

Вінниця. Всеукраїнський Центр «Свобода без коду».

Вас лікує особисто Доктор Олександр Овсянюк.

Ви записані наперед — приймаєтесь в першу чергу.

Тел.: (098) 281−58−23; (073) 281−58−23; (050) 281−58−23.

Ліц. МОЗ України АГ № 570 531 від 10.03.2011 р.

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