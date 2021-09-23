Головне — прищепити тих, кому за 60: вчені назвали дату закінчення пандемії коронавируса в Україні

В Україні наростає вже четверта хвиля пандемії коронавируса, яка на піку може вийти на 15−18 тисяч випадків. Про це йдеться в дослідженні, яке виконали вчені КПІ й Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського.

Дослідники розрахували, що четверта фаза поширення COVID-19, викликаної штамом «Дельта», в Україні і країнах світу, може стати коротше попередніх.

На спад вона може піти в кінці 2021 року.

Тим часом у вересні 2021 роки смертність в Україні зростає більш швидкими темпами, ніж за аналогічний період 2020 року, при цьому кількість повністю вакцинованих громадян становить лише близько 12%.

Вчені вважають, що, оскільки одними з визначальних показників масштабів поширення хвороби є кількість госпіталізованих і летальність, зараз важливо якомога швидше захистити шляхом вакцинації найбільш вразливу групу населення — а саме вікову групу 60 і старше та осіб із супутньою патологією.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна офіційно перейшла в «жовту» карантинну зону, а вакцинацію педагогів і чиновників хочуть зробити обов'язковою.

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