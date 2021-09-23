26.53 / 26.73 30.99 / 31.40
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Головне — прищепити тих, кому за 60: вчені назвали дату закінчення пандемії коронавируса в Україні

19:52 23 вересня 2021
Головне&nbsp;— прищепити тих, кому за 60: вчені назвали дату закінчення пандемії коронавируса в Україні

В Україні наростає вже четверта хвиля пандемії коронавируса, яка на піку може вийти на 15−18 тисяч випадків. Про це йдеться в дослідженні, яке виконали вчені КПІ й Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського.

Дослідники розрахували, що четверта фаза поширення COVID-19, викликаної штамом «Дельта», в Україні і країнах світу, може стати коротше попередніх.

На спад вона може піти в кінці 2021 року.

Тим часом у вересні 2021 роки смертність в Україні зростає більш швидкими темпами, ніж за аналогічний період 2020 року, при цьому кількість повністю вакцинованих громадян становить лише близько 12%.

Вчені вважають, що, оскільки одними з визначальних показників масштабів поширення хвороби є кількість госпіталізованих і летальність, зараз важливо якомога швидше захистити шляхом вакцинації найбільш вразливу групу населення — а саме вікову групу 60 і старше та осіб із супутньою патологією.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна офіційно перейшла в «жовту» карантинну зону, а вакцинацію педагогів і чиновників хочуть зробити обов'язковою.

319

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Корольова і Тарзан

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

Пиріг

Поживна та зігріваюча їжа для холодної осені: Валентина Хамайко запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою

сасанчин

«9 місяців пекла»: переможець «Голосу країни» Сасанчин поскаржився на капризи нареченої

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.