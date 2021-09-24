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Здоров'я та медицина

Кількість хворих коронавірусом в Україні за добу перевищила 9 тисяч

9:12 24 вересня 2021
Лікарня

З 23 вересня Україна перейшла в «жовту» карантинну зону, але ситуація з коронавірусом продовжує погіршуватися. У МОЗ повідомили: поки переламати ситуацію не виходить — за останню добу COVID-19 підтвердили у 9058 чоловік, в тому числі у 667 дітей.

Серед захворілих також 137 медиків, всього госпіталізовано — 2060 осіб. Зафіксовано 140 летальних випадків, видужало 2415 осіб

За останню добу найбільшу кількість захворювань коронавірусом зареєстровано в Харківській області (948) — тут ситуація продовжує залишатися найгіршою в країні. Зростає кількість хворих також в Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях, які «лідирують» за цим сумним показником.

Раніше різке зростання числа хворих було зафіксоване в західних регіонах, але в останні дні ситуація змінилася.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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