Рецепт на інсулін буде тільки електронним: в НСЗУ роз'яснили, як його отримати

В Національній службі охорони здоров’я нагадали про новації, які чекають на хворих з діабетом вже з 1 жовтня. Так, рецепт на препарати інсуліну стає електронним, і за саме за цим рецептом пацієнт отримає інсулін або безоплатно, або з невеликою доплатою, говорить в роз'ясненні НСЗУ у Telegram.

Електронний рецепт дійсний на всій території України.

Важливо, що перший електронний рецепт на інсулін виписує виключно лікар-ендокринолог, який приймає амбулаторно. Він робить це на основі складеного плану лікування, який обов’язково внесено до електронної системи охорони здоров’я.

Повторний рецепт зможе також виписати і сімейний лікар, терапевт чи педіатр. Але це має бути саме той лікар, з яким пацієнт уклав декларацію.

До кого звертатись за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно.

Варто звернути увагу, що сімейний лікар виписує електронний рецепт відповідно до плану лікування, який складено ендокринологом.

Змінити призначення ендокринолога сімейний лікар не зможе. Тому при закінченні кількості інсуліну за планом лікування сімейний лікар направлятиме пацієнта до ендокринолога для коригування або створення нового плану.

Нагадаємо, що з 1 жовтня право на безоплатне отримання ліків за е-рецептом отримали і пацієнти із розладами психіки та поведінки.

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