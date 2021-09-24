Після COVID-19 у кожного другого постраждали суглоби: як повернути здоров'я

Ті, хто перехворіли на COVID-19, нерідко скаржаться, що почали турбувати суглоби. Чому?

— Коронавірус впливає на багато систем організму, погіршуючи зокрема стан хрящів, кісток, суглобів, — пояснює ортопед-травматолог Консультативно-діагностичного центру Деснянського району Києва кандидат медичних наук Дмитро Яровий. — Вони під час і після хвороби через патологічні зміни імунної системи піддалися аутоімунній агресії. До того ж під час пандемії люди стали менш мобільні, а малорухливість погано позначається на м'язах і суглобах. В ізоляції дехто часом «заїдав» стрес, і зайва вага додала навантаження на суглоби. Тому сьогодні важливі лікування і реабілітація тих, хто має постковідний суглобовий синдром.

— Які симптоми цього синдрому?

— Найчастіше вражаються суглоби ніг — тазостегнові, колінні. Виникає біль у хребті, яка турбує та пригнічує пацієнтів. Турбують больові відчуття в області шиї, голови або суглобів рук.

— Як відбувається реабілітація?

— Важливо, щоб люди не намагалися лікуватися самостійно, призначаючи собі ліки чи процедури, а зверталися до фахівця. Кожному пацієнту після обстеження ми підбираємо індивідуальну програму лікування та реабілітації. Призначаємо ліки, вводимо всередину суглоба препарати-мастила, власні стовбурові клітини пацієнта, використовуємо плазмотерапію. Ефективна фізіотерапія: високоінтенсивні магнітотерапія та лазерне лікування, ударно-хвильова терапія та інші методи. У пацієнтів покращуються кровотік і обмін речовин, підвищуються захисні сили, зменшуються або знімаються запальні процеси, прискорюється загоєння.

Чому коронавірус «б'є» по суглобах? Як лікувати загострення артрозу у тих, хто перехворів на COVID-19? Кому потрібна операція по заміні пошкодженого суглоба ендопротезом? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 27 вересня, з 11:00 до 12:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість ортопед-травматолог кандидат медичних наук Дмитро Михайлович Яровий. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 7 жовтня

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Фото: pixabay.com/

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