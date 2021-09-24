Ніяких сосисок і ковбас, а картопля — два рази на тиждень: у школах починають годувати дітей по-новому

Багато дітей не люблять їсти в шкільній їдальні. Макарони чи каша з сосискою або «хлібною» котлетою апетиту не викликають. Зазвичай учні товпляться біля буфету, де купують солодощі, здобу і газовані напої.

Звичайно, це не додає здоров'я. Лікарі б'ють на сполох: майже кожна третя дитина «наїдає» зайву вагу, а підлітки починають частіше хворіти на цукровий діабет другого типу та інші «дорослі» хвороби.

Але, схоже, ситуація зі шкільним харчуванням змінилася на краще: вимоги до раціону учнів переглянули на державному рівні. Їжа повинна бути збалансованою, різноманітною і корисною для дітей. Що конкретно змінилося? Реформа шкільного харчування передбачає кілька ключових моментів, розповів керівник Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець. Ось ці ключові моменти:

Обмежили кількість цукру — не більше ніж 25 грамів на день замість колишніх 70.

Максимально знизили кількість солі (до п'яти грамів) замість безконтрольного її вживання. Виключили з раціону сосиски, ковбаси та інші виготовлені промисловим способом продукти, що містять надлишок солі. Її можна вживати тільки йодовану і лише для приготування їжі.

Близько 75 відсотків продуктів повинні бути рослинного походження: овочі, салати, злаки, фрукти, ягоди. Картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на п'ять днів або трьох разів на шість-сім днів.

Перевага віддається цілозерновим хлібобулочним виробам з високим вмістом клітковини і додаванням висівок, насіння.

М'ясні страви комбінуються з овочевими гарнірами або салатами.

Забороняється використання соусів і майонезів, крім кетчупу з високим вмістом томатів.

Під час їжі повинна бути доступною питна вода, сік в обмеженій кількості без додавання цукру або підсолоджувачів.

У шкільних буфетах забороняється реалізація кондитерських виробів з кремом та морозива. Також не дозволяється продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру або солі, консервантів, барвників та ароматизаторів, газовані напої, м'ясні та рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, непастеризовані соки і молочні продукти, каву та гриби.

Над новим шкільним меню працювали кращі дієтологи, кухарі і технологи України. В результаті школярі отримали смачну і корисну їжу, яка принесе їм задоволення.

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