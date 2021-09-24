Вихідні зіпсовані: вчені попередили про «незаплановані» магнітні бурі через вибухи на Сонці

Попри те, що за прогнозами вчених, остання магнітна буря у вересні мала бути 21 числа, фахівці з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця (ЛРАС) Фізичного інституту РАН прогнозують, що протягом найближчих декількох днів знову можливі магнітні бурі.

Причиною цього стали вибухи на Сонці.

«Через 2−3 дні до Землі прийдуть хмари сонячної плазми, викинуті вибухом на Сонці. У цьому випадку нашу планету чекають кілька годин магнітних бур. Це, однак, відбудеться тільки в разі „вдалого“ розташування спалаху поблизу напрямку на Землю», — йдеться у повідомленні.

У ці дні підвищується ризик виникнення інфарктів та інсультів, загострення хронічних захворювань.

У метеозалежних людей можуть бути мігрені, головні болі, стрибки тиску, слабкість, проблеми з суглобами та перепади настрою.

Крім того, під час магнітних бур різко зростає число аварій на дорогах.

Фахівці радять:

- заздалегідь подбати про наявність медикаментів у домашній аптечці;

- уважно стежити за самопочуттям й при його погіршенні негайно звертатися до лікаря;

- по можливості, не відвідувати громадські місця;

- не сідає за кермо, а скористатися громадським транспортом;

- не перепрацьовувати, більше відпочивати;

- пити багато води, заспокійливий чай, вживати більше фруктів та овочів;

- відмовитися від кофеїну.

Тим часом, у вихідні синоптики обіцяють українцям потепління після холодних та дощових днів. Якщо в суботу частина України ще буде перебувати у зоні дощів, то в неділю, 26 вересня, на всій території країни встановиться суха й сонячна погода. Повітря прогріється до +15- + 17 градусів, на півдні та сході — до +19 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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